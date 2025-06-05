الرئيس الإسرائيلي: سنواصل بذل ما بوسعنا لإعادة إخواننا وأخواتنا الأحياء والأموات من الجحيم

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، تعازيه لعائلتي جادي هاجاي وجوديث وينستين، اللذين تم استعادة جثتيهما من قطاع غزة، معربا عن "تقديره العميق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، اللذين قاما بعملية استعادة (الرفات)".

وأشار هرتسوج، اليوم الخميس، إلى أن استعادة رفاتهما تمثل "لحظة ألم عميق مصحوبة بالعزاء والختام"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف: "سنواصل بذل ما بوسعنا من أجل إعادة إخواننا وأخواتنا من الجحيم - الأحياء لإعادة تأهيلهم وشفائهم، والأموات لدفنهم بصورة لائقة في إسرائيل. حتى اللحظة الأخيرة".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق اليوم الخميس، أنها استعادت جثتي رهينتين، من المحتجزين الذين كانت حركة حماس اقتادتهم إلى غزة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 .

وكان كيبوتس "نير عوز" أعلن وفاة وينستين وهاجاي، وكلاهما في أوائل السبعينيات من العمر في ديسمبر 2023.