 القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات برد حماس على مقترح ويتكوف خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الخميس 5 يونيو 2025 1:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات برد حماس على مقترح ويتكوف خلال 24 ساعة

وكالات
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:15 م

قدّر مسئولون إسرائيليون أن حركة حماس ستقدّم، خلال الساعات الـ24 المقبلة، ردًا محدثًا على المقترح الأمريكي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن رد حماس المحدث على مقترح (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف سيقدم خلال اليوم المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل سعي إسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس دون التزامات واضحة بإنهاء الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكان مصدر مطّلع على سير المفاوضات قد أفاد بأن لقاءً عقد في الدوحة يوم الأحد الماضي، بين وفد من حماس ومسؤولين قطريين، تم خلاله مناقشة الملاحظات التي قدمتها الحركة على المقترح الأمريكي.

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