ترامب يرشح نائب الأدميرال براد كوبر لقيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والفريق أندرسون لأفريقيا

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب الأدميرال براد كوبر لتولي منصب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء. وإذا ما تم تأكيد تعيينه، فستكون هذه المرة الثانية فقط التي يتولى فيها أدميرال من البحرية هذا المنصب.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في بيان إن ترامب رشح أيضا اللفتنانت جنرال داجفين أندرسون من سلاح الجو لقيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا. وسيكون أندرسون أول ضابط من سلاح الجو يتولى قيادة هذا المنصب، الذي استحدث عام 2007.

ويشغل كوبر حاليا منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية ، ويتمتع بخبرة واسعة في خدمة وقيادة القوات في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يتقاعد القائد الحالي للقيادة، الجنرال إريك كوريلا من الجيش، بعد أكثر من ثلاث سنوات في المنصب.

ويتسم هذا المنصب بأهمية كبيرة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، حيث تسعى إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 20 شهرا من الحرب في غزة، كما تضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم بسرعة.