السلطات الروسية تداهم منصة إعلامية إقليمية في يكاترينبورج وتعتقل 3 صحفيين

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داهمت قوات الأمن الروسية، مكاتب منصة "ura.ru" الإعلامية الإقليمية في مدينة يكاترينبورج، واعتقلت 3 صحفيين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، عن مصادر استقصائية قولها اليوم الخميس، إن الصحفيين يواجهون تهما تتعلق بالاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، ونقلها، وجمعها، وتخزينها.

كما يشتبه في قيامهم بشراء تقارير شرطية من مسؤول فاسد، من أجل كتابة تقارير بشأن قضايا بارزة.

جدير بالذكر أنه منذ اندلاع الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا قبل أكثر من 3 أعوام، شددت موسكو قوانينها الإعلامية بشكل كبير، ولجأت إلى الحظر والعقوبات الصارمة لطرد وسائل الإعلام المعارضة من البلاد.

وتعتبر منصة "ura.ru" صديقة للكرملين، وتدعم بشكل كامل الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

ومع ذلك، ينتقد الموقع في بعض الأحيان قضايا محددة في الماضي.