أوكرانيا بصدد تلقي 200 مليون يورو إضافية كمساعدات مالية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستحصل على مزيد من المساعدات من الغرب لضمان حصول شركاتها على تمويل خلال الحرب المستمرة ضد قوات الروسية.

وبموجب ما يسمي إطار الاستثمار في أوكرانيا، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي ضمانات إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون يورو "230 مليون دولار".

كما أعلنت المؤسستان على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ريجا، والذي يستمر من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد، عن توفير منح بقيمة 105 ملايين يورو و10 ملايين يورو كمساعدة فنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج آخر لدعم القطاع الخاص الأوكراني.

ومن المتوقع أن يؤدي إجمالي التمويل المشترك إلى إتاحة قروض جديدة في أوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو عبر المؤسسات المالية الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.