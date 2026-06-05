توريد 391 ألف طن قمح إلى صوامع وشون البحيرة حتى الآن

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار انتظام أعمال توريد واستلام القمح المحلي بجميع المواقع التخزينية المعتمدة على مستوى المحافظة.

وأشارت عازر، إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم 391 ألف طن، في مؤشر يعكس نجاح المنظومة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير عمليات الاستلام وتحفيز المزارعين على التوريد.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من كل الجهات التنفيذية والرقابية والقائمين على مواقع الاستلام، مؤكدة أن المحافظة تتابع يوميًا معدلات التوريد لضمان تحقيق المستهدفات المقررة، لافتة إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز معدلات التوريد المحققة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يعكس وعي المزارعين بأهمية توريد المحصول للدولة وثقتهم في الإجراءات والحوافز المقدمة خلال الموسم الحالي.

وأوضحت عازر أن المحافظة خصصت 44 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون مطورة ومراكز تجميع، تم تجهيزها وفق أحدث الاشتراطات الفنية لاستقبال الأقماح المحلية والحفاظ على جودتها، مشددة على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين.

وأضافت محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تواصل تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب ليصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، مع سرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات الإقبال على مواقع الاستلام ورفع حجم الكميات الموردة.

وأكدت أن محافظة البحيرة، باعتبارها إحدى أهم المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، تواصل أداء دورها المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق معدلات توريد قياسية بنهاية الموسم الحالي بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتلبية احتياجات المواطنين.