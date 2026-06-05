 فاروق جعفر: الدفاع ليس الحل في مباريات المنتخب بالمونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاروق جعفر: الدفاع ليس الحل في مباريات المنتخب بالمونديال

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:19 م

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر سيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام البرازيل في اللقاء الودي استعدادا لمنافسات كأس العالم.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " مباراة البرازيل تحضيرية للفراعنة قبل كأس العالم ويجب تحقيق أقصى استفادة منها قبل انطلاق المونديال والنتيجة ليست مهمة على الاطلاق".

وأضاف: " يجب التركيز في مباراة البرازيل على الأداء وليس النتيجة، وأن يستفيد من المباراة من الناحية الفنية ويجرب العديد من اللاعبين".

وأوضح: " أنصح حسام حسن بأن الدفاع ليس الحل في مباريات كأس العالم ويجب أن يلعب بخطة متوازنة ويهاجم".


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