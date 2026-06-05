الإسكندرية تستعد لانطلاق دورة جديدة من المشروعات الخضراء الذكية

تشهد محافظة الإسكندرية مطلع يوليو المقبل انطلاق فعاليات الندوة التعريفية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق الدورة الجديدة للمبادرة التي تستهدف دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة في مجالات التنمية المستدامة والعمل البيئي.

وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، إلى أن الندوة تُعقد بقاعة كلية الهندسة، بحضور المهندس أيمن عطية وهشام بدر، المنسق العام للمبادرات الخضراء، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الناشئة والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها وآليات المشاركة بها، باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للمشروعات والأفكار الابتكارية التي تسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تتناول الندوة فرص التقدم للمبادرة وشروط المشاركة والفئات المستهدفة.

وتشمل فئات المبادرة المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة على مستوى المحافظات، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، إلى جانب المشروعات التنموية المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، فضلا عن المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ودعت محافظة الإسكندرية رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة والمهتمين بالشأن البيئي إلى المشاركة في الندوة والاستفادة من المعلومات والإرشادات المتعلقة بآليات التقدم للمبادرة، بما يعزز جهود التحول الأخضر ويدعم مسار التنمية المستدامة.