 الشهري مرشح لخلافة جوميز في تدريب الفتح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشهري مرشح لخلافة جوميز في تدريب الفتح

الشروق
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:30 م

تلقى سعد الشهري المدير الفني السابق للاتفاق عرضين من أندية بالدوري السعودي لقيادة أحدها خلال الفترة المقبلة.

ويعد الشهري من بين أكثر المدربين الوطنيين بالكرة السعودية نجاحا، حيث تولى تدريب أكثر من فريق كما قاد المنتخب الأولمبي السعودي في وقت سابق، وترشح لقيادة المنتخب الأول.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الشهري تلقى عرضين من ناديي الفتح – الذي رحل عن تدريبه البرتغالي جوزيه جوميز مؤخرا – وكذلك الفيحاء، بالإضافة إلى أحد الأندية القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الذي رحل عن قيادة الاتفاق قبل أيام يفاضل بين العروض التي تلقاها من أجل تولي تدريب أحد الأندية بالموسم الجديد.

وكان الشهري قد أشرف على تدريب مهاجم منتخب مصر السابق أحمد حسن "كوكا" في صفوف الاتفاق، قبل أن يرحل عن النادي السعودي.


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