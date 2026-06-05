يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، في السابعة مساء بعد غدٍ الأحد، أمسية جديدة من صالون "حواديت الدكتورة وتراث المصريين"، والتي تقام بعنوان "حواديت قبطية.. رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر.. آثار ومعجزات".

وتدير الندوة الدكتورة فاتن صلاح سليمان، حيث تتناول الأمسية مسار رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وما ارتبط بها من مواقع أثرية وشواهد تاريخية وموروثات ثقافية شكلت جزءا من الذاكرة الوطنية المصرية، كما تلقي الضوء على الآثار والمعجزات المرتبطة بمحطات الرحلة وأهميتها الروحية والحضارية.

وتأتي الفعالية ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى إحياء التراث المصري المادي واللا مادي، وإتاحة المعرفة التراثية للجمهور، من خلال برامج ثقافية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بقيمة التنوع الثقافي والحضاري الذي تميزت به مصر عبر العصور.

ويُعد صالون "حواديت الدكتورة وتراث المصريين" من المبادرات الثقافية المتخصصة التي تهدف إلى تقديم قراءة موثقة ومبسطة للتراث المصري، وربط الأجيال الجديدة بموروثها الحضاري والإنساني.