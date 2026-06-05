وزير التعليم: التعليم المهني والتقني وسيلة مهمة في احتياجات سوق العمل

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم المهني والتقني وسيلة مهمة لاحتياجات سوق العمل، ومصر وضعت الموارد البشرية على قائمة التقدم.

وأضاف الوزير في كلمته، خلال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط "techskills forum" في نسخته الأولى، أن الهدف من المنافسة هو الموارد البشرية التي تتعامل مع التكنولوجيا، وأن التعليم يجب أن يوفر لكل شاب فرصة للعمل والازدهار، مؤكدا أن دولا كثيرة تعمل على تقليل الفجوة بين سوق العمل والمهارة.

وأوضح أنه يجب تحضير الطلاب للمستقبل، ويجب أن تكون لغة الكفاءة هي الموحدة بين جميع الشركاء، متابعا: "نحن نقدر التعامل مع الجانب الإيطالي لكون تجاربه التعليمية في التعليم المهني والتقني دروسا يستفاد منها، ومن خلال الشراكة نستطيع توفير الفرص للطلاب".

وأشار إلى أن المنتدى يعبر عن مستقبل الطلاب للتأكد من الفرص التي تؤهلهم لسوق العمل في ظل عالم متغير، والمنتدى يؤكد على التعاون بين الدول، وسيكون هناك رؤية مشتركة لإيجاد مسار واحد في ظل الذكاء الاصطناعي.

وانطلقت اليوم فعاليات "منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" "techskills forum" في نسخته الأولى، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وجوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، بالإضافة لمشاركة وفود ووزراء من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.