«العربية»: طرفا الحوار في السودان يتفقان على تأسيس مجلس سيادي انتقالي بالتناوب لمدة 3 سنوات

أفادت فضائية «العربية»، أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير المدنية في البلاد اتفقا على تأسيس مجلس سيادي انتقالي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل.



وانطلقت مساء أمس الخميس، بفندق كورنثيا بالخرطوم الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وضم وفد المجلس العسكرى المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء دفع الله حامد، فيما يضم وفد قوى إعلان الحرية والتغيير المهندس عمر الدقير، المهندس صديق يوسف، الدكتور إبراهيم الأمين، الأستاذة ميرفت حمد النيل، الأستاذ بابكر فيصل والأستاذ طه عثمان.