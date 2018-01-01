فريد: إدخال التعديلات الجديدة على نظام الحسابات المجمعة هدفها تسهيل التداول

الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسوية الخاصة بتفعيل سوق المشتقات برأسمال 60 مليون جنيه



قال محمد فريد، رئيس البورصة: إن الهدف من إدخال التعديلات على نظام الحسابات المجمعة هو تسهيل عملية الحجز على الأسهم وتبسيط الإجراءات لمساعدة شركات الوساطة.

وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن البورصة تعاونت مع شركة مصر المقاصة لإدخال التعديلات على نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية، «هذه أول تعديلات على نظام الحسابات المجمعة منذ عام 2003».

وأشار إلى أن النظام القديم قبل التعديلات أدى إلى تباطؤ استخدام الحسابات المجمعة، وهو ما أدى إلى استحداث نظام جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات على جميع المتعاملين، «الوضع قبل التعديل كان يتضمن ضرورة قيام مدير الاستثمار بالحجز اليدوى لكل عميل فى الحسابات المجمعة فى حالة الرغبة فى البيع، وكان على مدير الاستثمار التوزيع اليدوى لحصيلة بيع الأوراق المالية لكل عميل على حدة من عملاء الحساب، كما أن هناك بعض الأكواد للعملاء يتم إيقافها أثناء جلسة التداول».

وكشف عن إدخال النظام الآلى للتوزيع من الحسابات المجمعة إلى الحسابات المستفيدة، مضيفا أنه تم استحداث ٣ طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء، «بالتساوى أو بنسبة رصيد كل عميل لإجمالى الكمية محل التنفيذ أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل».

وأوضح فريد أنه مع نهاية العام الحالى أو الربع الأول من العام المقبل بحد أقصى، سيتم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسوية الخاصة بتفعيل سوق المشتقات، برأسمال 60 مليون جنيه، مضيفا أن هناك العديد من الإجراءات والتعديلات التى ستتم على أنظمة التداول خلال الفترة الحالية، وعقد دورات تدريبية على هذه الأنظمة.

من جانبه، أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أن التدريب على نظام سوق المشتقات ليس فقط لشركات الوساطة، بل لكل أطراف السوق المعنية بالأمر لمعرفة الاستفادة من ذلك النظام وتجنب مخاطره وكيفة التعامل معه.

أما عن التعديلات على نظام الحسابات المجمعة، أوضح عبدالسلام أنه سيكون متاحا بنسخته القديمة خلال الأسبوعين المقبلين جنبا إلى جنب مع النسخة المحدثة، وذلك لإعطاء فرصة لأطراف السوق لاستيعاب التعديلات.