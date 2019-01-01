قرقاش: اتفاق السودان يؤسس لانتقال سياسي مبشر

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن مباركته للسودان على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، مشددا على الوقوف مع السودان في العسر واليسر .



وقال قرقاش في تغريدة له اليوم الجمعة إن الاتفاق يؤسس لانتقال سياسي مبشر.



وأضاف "الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى ان تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".



جاءت تغريدة قرقاش تعليقا على إعلان المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.



من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.



كانت المفاوضات بين المجلس وقوى الحريةوالتغيير قد استؤنفت أول امس الاربعاء بعد توقفها عقب فض اعتصام مقر قيادة الجيش في مطلع الشهر الماضي.