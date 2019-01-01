البحرين ترحب بالاتفاق السوداني بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية

رحبت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، التأكيد على موقف البحرين الثابت المتضامن دوما مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها.