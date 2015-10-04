الرئيس البولندي يهدف لحظر تبنى الأزواج المثليين للأطفال

قبل أسبوع من إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في بولندا، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه سوف يسعى لتغيير الدستور لحظر تبنى الأزواج المثليين للأطفال.

وقال دودا إنه سوف يتم طرح التشريع أمام البرلمان غدا الاثنين.

وقال منافس دودا في الجولة الثانية عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي إنه يعارض أيضا تبنى الأزواج المثليين للأطفال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية.

وانتقد النائب والناشط المدافع عن حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا كريستوف سميسزيك، دودا لاقتراحه أمرا قال إنه لن يحظى بالأغلبية الضرورية في البرلمان، مضيفا أنها محاولة لحشد المخاوف البدائية لجمع الأصوات.

وقد أظهرت أحدث الاستطلاعات تفوق دودا بفارق ضئيل على ترزاسكوفسكي في الجولة الثانية المقررة من الانتخابات، كما توقعت أن دودا سوف يفوز بنسبة 9ر50% في الانتخابات.