وزيرة التضامن: المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في المعاشات والتأمينات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة 14% تشمل جميع أصحاب المعاشات، أما العلاوات الخمس تشمل من خرجوا على المعاش عام 2006 حتى العام الجاري.

وأضافت أثناء حوارها لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في المعاشات والتأمينات، مؤكدة أن وزارة التضامن تسعى لتطوير هذه المنظومة وميكنتها.

وتابعت: «نبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والعاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بما فيه صالح للدولة وأصحاب المعاشات»، مشيدة بالقانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي جاء بكثير من المزايا.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية «ATM» ابتداء من الأربعاء الماضي وأيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.