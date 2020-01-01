 وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لكورونا في الخليل سيخرج عن السيطرة - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2020 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لكورونا في الخليل سيخرج عن السيطرة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 9:54 ص

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن الوضع الوبائي لكورونا في مدينة الخليل سيخرج عن السيطرة إذا ما لم يتعاون أهل المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنها القول في مقابلة تليفزيونية: "محافظة الخليل وحدها سجلت خلال 24 ساعة نحو 412 إصابة، معظمها في المدينة، بواقع وجود نحو 2749 إصابة نشطة بالمحافظة وحدها".

وقالت: "إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة سيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة".

وأضافت أن الوزارة سترفع توصية بتمديد الإغلاق المفروض في المدينة "لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك".

ودعت الكيلة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك