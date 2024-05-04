أحمد علاء رجّح المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن يكون لدى حركة حماس عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم بما يفوق العدد المعلن وهو 130.

وعدد الـ130 أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية صدر عن تقديرات إسرائيلية، علما بأن حماس لم تعلن عددا فعليا لهؤلاء.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، مساء السبت: «ما يقال إن هناك 130 أسيرا.. لكني أعتقد أن العدد أكبر من ذلك وحماس تخفي عددا آخر تحت الترابيزة».

وأضاف أن ملف الأسرى هو سلاح في قبضة حركة حماس، بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديد باجتياح رفح.

وحذر من أنه حال حدوث هذه الاجتياح فسيكون كارثة إنسانية لم تحدث في التاريخ، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف لدى نتنياهو أولها أهالي الأسرى الذين يتظاهرون باستمرار منذ عدة أشهر.

وأوضح أن تظاهرات أهالي الأسرى تمثل مشكلة كبيرة لنتنياهو لأنه يظهر أمام الإسرائيليين أنه يرفض أن يتم إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.