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ألقى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة باللوم على اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية مساء السبت في بطولة الدوري.

كما شكك عبد العال في صحة الهدف الأول للأهلي الذي سجله إمام عاشور، قائلا "هناك شك في تسلل ضد علي معلول منذ البداية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قبل الهدف الأول لم يشكل الأهلي خطورة على مرمانا بل كرات عرضية تعامل معها الدفاع".

وتابع "تخليت عن الحذر الدفاعي نسبيا بعد الهدف الأول وحاولنا تعديل النتيجة بأداء متوازن".

وأشار "لقد سجل الأهلي الهدفين الثاني والثالث من كرات ثابتة نتيجة سوء التمركز والرقابة وأخطاء فردية من اللاعبين وليست تكتيكية".

وأتم علاء عبد العال تصريحاته "قدمنا أداء جيدا دفاعيا، ولكن الأهداف من أخطاء فردية للاعبين بعيدة عني كمدرب".