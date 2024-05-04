وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية تستعين بمروحية لإجلاء المرضى من الناجين من ثوران بركان روانج

استعانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا بطائرة هليكوبتر لنقل الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بسبب ثوران بركان جبل روانج بمنطقة سيتارو بإقليم سولاويسى الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا قوله اليوم السبت، إن عمليات الإجلاء بالطائرة المروحية لن تتم إلا للمرضى من ضحايا الثوران البركانى بسبب قدرتها الاستيعابية المحدودة.

وأوضح المتحدث أنه بالنسبة لعملية الإجلاء الشاملة، تستخدم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السفن ووسائل النقل البرية التابعة للبحرية والوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ وشرطة إقليم سولاويسى الشمالية من بين عدد من الوكالات والهيئات الأخرى.

وتشير أحدث بيانات الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أنه كان من الضرورى إجلاء 5719 شخصا على نحو عاجل، من بين ما إجماليه 12 ألف شخص ممن تأثروا بأحدث موجة للثوران البركانى لجبل روانج ، ويعيشون في جزيرة تاجولاندانج داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات من قمة الجبل البركانى.

وأضاف عبد المهارى "لذلك، تم نقل المروحية للتعامل مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طارئ، بما في ذلك إجلاء الضحايا المرضى".

وأوضح أن المروحية ظلت على أهبة الاستعداد منذ 20 أبريل الماضى في ستاد كلابات بمدينة مانادو عاصمة إقليم سولاويسى الشمالية للمساعدة في تسريع الاستجابة الطارئة لثوران بركان جبل روانج.

وأعرب عبد المهارى عن أمله في أن يستمر ضعف النشاط البركاني في جبل روانج ليعود إلى طبيعته قريبًا حتى تعود الأنشطة الاجتماعية في المنطقة المحيطة إلى طبيعتها وينمو الاقتصاد الإقليمي مرة أخرى.