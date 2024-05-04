مديرة برنامج الأغذية العالمي: شمال غزة يواجه بالفعل مجاعة كاملة

قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، إن شمال قطاغ غزة يواجه بالفعل "مجاعة كاملة".

وأضافت ماكين في مقتطف من مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "كلما كانت لديك صراعات كهذه، واحتدمت المشاعر، وحدثت أشياء في حرب، تحدث المجاعة.

وهكذا، ما يمكنني أن أشرحه لكم هو أن هناك مجاعة كاملة في الشمال، وهي تتحرك في طريقها جنوبا". ومن المقرر بث المقابلة الكاملة غدا الأحد.

ويحذر الخبراء من حدوث مجاعة في منطقة الحرب منذ بعض الوقت.

ومع ذلك، لم يتم بعد تصنيف الوضع في غزة رسميا على هذا النحو. ولا يحدث التصنيف الدولي كمجاعة إلا بعد إجراء بيروقراطي معقد.

وعندما سئلت، أكدت ماكين أن تقييمها يستند إلى ما يراه موظفو برنامج الأغذية العالمي ويختبرونه على أرض الواقع.

وأعربت عن أسفها للوضع الإنساني المأساوي وقالت إنه "من الصعب جدا مشاهدته".

وتابعت ماكين أنه من المأمول الآن أن وعلى نحو عاجل أن يتم التفاوض قريبا على وقف لإطلاق النار حتى يمكن تزويد السكان في قطاع غزة بالغذاء والماء والأدوية والمرافق الصحية.

وشددت على أن العالم يجب ألا يسمح باستمرار ذلك.

وأكدت على أنه لا ينبغي لأحد أن يموت جوعا، وخاصة في وقت يوجد فيه ما يكفي من الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وفي الأشهر الأخيرة، مارست الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء المقربين لإسرائيل ضغوطا متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات إلى المنطقة الساحلية المغلقة.

وبسبب الوضع البائس، نظمت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أيضا عمليات إنزال جوي للسلع الإنسانية وإنشاء ممر للمساعدات عن طريق البحر.