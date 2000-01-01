أعرب محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي،عن سعادته الكبيرة، بإتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته.
وأوضح اللاعب أن إتمام الاتفاق على ضمه جاء بعد أن أنهى إعارته مع نادي مضر السعودي، وقام نادي هليوبوليس بإرسال الاستغناء الخاص به للنادي، تمهيدًا لقيده مع فتح باب الانتقالات للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في اختيار اللعب للأهلي، على الرغم من العروض التي تلقاها من أندية داخلية وخارجية أبرزها من فرنسا وإسبانيا.
وأشار محسن رمضان إلى أنه يعشق النادي الأهلي منذ صغره، كما أنه نشأ في عائلة أهلاوية، لذلك كان ارتداء قميص الأهلي هو حلم العمر بالنسبة إليه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت عدة مواسم بسبب تمسك نادي هليوبوليس باستمراره خلال الفترة الماضية.
وأكد أنه يشعر بمسئولية كبيرة بعد تحقيق حلم الانضمام إلى الأهلي، في ظل حفاوة الاستقبال التي وجدها في النادي ومن زملائه اللاعبين خلال مشاركته لأول مرة في التدريبات، واصفًا ذلك بالشعور الذي لا يصدق، خاصة أن اللاعبين الكبار أمثال إسلام حسن وإبراهيم المصري وممدوح طه يعدون قدوته في الملاعب، ومن ثم يأمل في أن يكون إضافة لهم.
وأضاف محسن رمضان أن طارق محروس، المدير الفني للفريق، تحدث معه عقب الانضمام إلى التدريبات، وأكد أهمية المرحلة المقبلة، التي لا مجال فيها سوى الفوز بكل البطولات، مؤكدًا أنه يعرف ويقدر جيدًا التحديات التي يخوضها النادي بشكل مستمر، وسيقاتل في الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، وسيبذل قصارى جهده من أجل الفوز بالبطولات.
وأشار إلى أن المنافسة بين اللاعبين قوية، وهو ما يميز النادي الأهلي، ويصب في صالح الفريق بشكل عام، وكل ما يشغله في الوقت الحالي هو إثبات ذاته وأن يكون على قدر المسئولية، ويحقق الفريق الفوز بغض النظر عن المشاركة في المباريات، مؤكدًا أن الموسم المقبل يحمل تحديات كثيرة، ويحتاج إلى القتال من أجل الفوز بالألقاب والبطولات.
وأكد محسن رمضان أنه يقدر جيدًا جماهير النادي الأهلي، وسعيد جدا برسائل الدعم التي تلقاها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتقاله إلى النادي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة، تساعده على القتال للفوز بكل البطولات من أجل إسعاد تلك الجماهير.
وطلب محسن رمضان من جماهير الأهلي الاستمرار في دعم ومؤازرة الفريق، مشددًا على أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية للغاية على كل البطولات، خاصة أن الأهلي لن يفرط في فرصة التتويج بكل الألقاب.