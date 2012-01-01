 كوريا الجنوبية تحترم نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة محطة فوكوشيما - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تحترم نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة محطة فوكوشيما

سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 9:48 ص
ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تحترم نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الكيفية التي تخطط بها اليابان للتخلص من مياه التبريد، من محطة "فوكوشيما" النووية المدمرة.

وقال بارك كو يون، نائب رئيس مكتب "تنسيق سياسة الحكومة" الكوري الجنوبي للصحفيين اليوم الأربعاء إن الوكالة هي هيئة معترف بها دوليا. نحن نحترم نتائج تحقيقاتهم".

وفي الوقت نفسه، أعلن بارك أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل خاص كوري جنوبي بشأن خطط تصريف مياه البريد، في أقرب وقت ممكن.

وتعتزم اليابان التخلص من المياه، المستخدمة لتبريد المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل، في البحر بعد تصفيتها وتخفيفها.

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