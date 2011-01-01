اليابان تبدأ تفريغ مياه الصرف من محطة فوكوشيما النووية في أغسطس

ذكر تقرير أن الحكومة اليابانية ستبدأ على الأرجح في تصريف مياه الصرف المعالجة المثير للجدل من محطة فوكوشيما النووية التي دمرتها أمواج تسونامي في البحر بدءا من آب/أغسطس.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إنها وافقت على خطة الحكومة لإطلاق كميات هائلة من المياه المشعة المعالجة في المحيط الهادئ.

وذكرت صحيفة نيكي اليوم الأربعاء أنه مع الضوء الأخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ستستغرق الحكومة الآن الأسابيع القليلة المقبلة لمحاولة استمالة المجتمعات المحلية المتشككة والدول المجاورة قبل المضي قدما على الأرجح في التفريغ الأول الشهر المقبل.

وقالت تعاونيات الصيادين في المقاطعات المجاورة التي تعارض الخطة إنها ستقدم التماسا إلى الحكومة وشركة تيبكو، المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة هذا الأسبوع.

كما قوبل مخطط اليابان بقلق في الصين، في حين تقول كوريا الجنوبية إنها تعتزم الإبقاء على حظر استيراد المنتجات السمكية من فوكوشيما طالما استمرت المخاوف المتعلقة بالسلامة بين المواطنين.

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوكالة رافايل جروسي، الموجود حاليا في اليابان، إلى سول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي 11 آذار/مارس 2011 ، ضرب تسونامي ناجم عن زلزال ضخم الساحل الياباني ، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانصهار محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

وحتى بعد مرور 12 عاما، هناك حاجة إلى الماء لتبريد المفاعلات التي تم تدميرها.