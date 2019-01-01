هيئة التنمية الصناعية ومنظمة اليونيدو تبحثان التعاون وجذب الاستثمارات

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.



حضر الاجتماع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، وأحمد رزق نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.



وصرح المهندس محمد عبد الكريم، بأن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، ونقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.



وأوضح رئيس الهيئة، أن المباحثات تناولت التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول جميع الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر، فضلًا عن تيسير وتبسيط إجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير منظومة المعاينات.