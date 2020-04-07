وزير الخارجية السوداني: قوات الدعم العسكري تحاول هدم الدولة عبر عدوان عسكري

اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع بالعمل على هدم الدولة عبر «عدوان عسكري شامل».

وقال في تصريحات أوردتها قناة العربية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشن المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبرا أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة نفذتها قوات الدعم السريع بعد تمردها في أبريل الماضي.

وأضاف الصادق أن قوات الدعم السريع قاومت أي محاولة لدمجها في الجيش السوداني لرغبتها في أن تظل جيشا موازيا بالبلاد.

وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الثلاثاء، في مدينة أم درمان، التي تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية مفتوحة، وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل، جزئياً أو كلياً.

يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع توصلا لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، واحتدمت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان بغرب الخرطوم، الثلاثاء، باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي.