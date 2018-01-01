شوبير يكشف كواليس تدخل بيراميدز في صفقة بوبو ومنافسة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، كواليس مزاحمة بيراميدز لـ الأهلي في صفقة محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، الذي تسعى إدارة القلعة الحمراء لضمه الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل حمدي فتحي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" إمبارح طلعت إشاعة كبيرة أن الأهلي ضم محمد رضا بوبو، هذا الأمر لم يحدث رسميًا حتى هذه اللحظة".

أضاف:" هناك تفاوض، مسؤولو فيوتشر طلبوا من الأهلي الانتظار، يتبقى أمامه 8 أيام على نهاية الدوري العام، وبعد ذلك تحسم الأمور".

أوضح:" هناك عروض مصرية أخرى لـ محمد رضا بوبو، نادي بيراميدز واضع بوبو ضمن اهتماماته، حدث تقارب في الفترة الماضية بين إدارتي الأهلي وبيراميدز".

أتم:" بالتواصل مع أحد مسؤولي بيراميدز عن صفقة بوبو، أخبرني أننا لن نزايد على اللاعب أمام الأهلي، وننثق مع الأهلي في هذا الشأن".