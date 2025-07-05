وفد كوري جنوبي يسعى إلى تمديد تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية

يواصل وفد كوري جنوبي، برئاسة وزير التجارة يو هان-كو مساعيه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لتمديد تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة، والذي من المقرر أن ينقضي بعد يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وزارة التجارة في سول، أنه من المتوقع أن يلتقي يو هان-كو مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث يعتزم الضغط للتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على الجانبين ويؤدي إلى "شراكة نهضة" بين قطاعي التصنيع في البلدين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

ويعتزم الوزير أيضا تقديم اقتراح يتناول مطالب واشنطن لسول بإزالة الحواجز غير الجمركية وتحقيق التوازن التجاري بين الجانبين.

وفي حديثه إلى الصحفيين المحليين قبل مغادرته، أكد الوزير أن ضمان المزيد من الوقت في المفاوضات سيكون في مصلحة كوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إنه وقع على خطابات إلى 12 دولة، فيما يتعلق بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، والتي سيتم إرسالها بعد غد الاثنين ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.