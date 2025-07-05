الصحة اللبنانية: شهيد وجريحان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بنت جبيل

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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بنت جبيل جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في منطقة صف الهوا - بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف غارة نفذتها صباح اليوم، مسيّرة إسرائيلية منزلاً في شبعا (قضاء حاصبيا) جنوب لبنان، ما أدّى إلى سقوط إصابتين.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، صباح السبت، نقل جريح إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وفي سياق متصل، أفادت أنباء عن استهداف سيّارة عند دوار الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل.

ومساء أمس الجمعة، أطلقت عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي رمايات رشاشة في اتجاه ضفاف نهر الوزاني.

وألقت قوات الاحتلال كذلك قنبلة مضيئة؛ أدت إلى اشتعال حريق قرب السياج التقني.

وعمد الجيش الإسرائيلي الى استدعاء فريق إطفاء لإخماد الحريق الذي امتد إلى الداخل الإسرائيلي.