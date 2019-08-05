 وزيرة الصحة: 17 جثة وكيس به أشلاء وإصابة 32 شخصا في انفجار أمام معهد الأورام - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة: 17 جثة وكيس به أشلاء وإصابة 32 شخصا في انفجار أمام معهد الأورام

تصوير: محمد عباس
تصوير: محمد عباس
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:00 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ضحت 42 سيارة إسعاف فور وقوع انفجار أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني.

وأضافت في فضائية «إكسترا نيوز»، فجر الاثنين، إن إجمالي الإصابات 32 إصابة بها خالات شديدي الخطورة، و17 جثة وكيش به أشلاء، وجاري البحث عن جثث أخرى في المياه المقابلة لمعهد الأورام.

وقال المصدر الأمني إن وقوع انفجار أمام معهد الأورام جاء نتيجة اصطدام سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه ب 3 سيارات.

وفرضت الشرطة كردون أمني في محيط حريق معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وقال مصدر أمنى إن الإدارة العامة لغرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في محيط معهد الأورام على كورنيش النيل بمنطقة قصر العيني، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

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