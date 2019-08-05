النيابة تستعلم عن بيانات السيارة المتسببة في حادث انفجار معهد الأورام

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، الاستعلام عن السيارة المتسببة في حادث انفجار معهد الأورام من خلال رجال المرور، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة والتحفظ عليها لتفريغها وكشف كواليس الحادث.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل لمكان انفجار 3 سيارات بمحيط معهد الأورام بمصر القديمة لمعاينة الحادث.

كان معهد الأورام قد شهد انفجارا ضخما واشتعال النيران بمحيط المعهد نتيجة للانفجار ما أسفر عن مصرع 16 شخصا وإصابة أكثر من 25 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، إثر سير سيارة عكس الاتجاه بالطريق.