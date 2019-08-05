رئيس وزراء باكستان: إلغاء الحكم الذاتي بكشمير يهدد الأمن والسلم الدوليين

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين سيدمر الأمن والسلم الإقليميين .

وأضاف خان، خلال لقائه نظيره الماليزي مهاتير محمد ومناقشة الوضع في كشمير، حسبما نقلت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين، أن تغيير الوضع بإقليم كشمير يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، حيث أن خطوة الهند ستزيد من تدهور العلاقات بين البلدين.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت مرسومًا رئاسيًا؛ لإلغاء المادة (370) من الدستور والتي تمنح وضعًا خاصًا للإقليم، فيما أدانت باكستان الخطوة وأعلنت تكثيف جهودها الدولية لمنع دخول المرسوم الرئاسي الهندي حيز التنفيذ.

يشار إلى أن كلا من باكستان والهند تتنازعان السيادة الكاملة على إقليم كشمير منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ويوجد حاليًا شطر هندي باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).