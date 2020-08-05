قال الطالب أحمد محمود صابر، الحاصل على المركز الثاني مكرر أدبي بمحافظة القليوبية، إنه بدأ العام الدراسي بجدية منذ أول يوم وحتى شهر مارس، موضحًا أنه كان يذهب لتلقي الدروس الخصوصية في مركز خاص حتى توقفت في شهر مارس، ليبدأ بالاستذكار في المنزل.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن توقف الدروس الخصوصية ساعده في استثمار وقته بعدما كان يهدر الكثير من الوقت في الذهاب والعودة من الدروس، ذاكرًا أنه في ذلك الحين بدأ بتقسيم الوقت على المراجعة وحل امتحانات الأعوام السابقة.

وذكر أن وقت الاستذكار في البداية كان يتراوح من 6 لـ8 ساعات، لتزداد لعشر ساعات خلال الأيام الأخيرة، متضمنة المراجعة وحل الامتحانات.

ولفت إلى صعوبة شهر الامتحان، لما فيه من ضغط كبير، نظرًا لاعتبار هذا العام بمثابة تحديد المصير، مردفًا: «كنت أسخر كل وقتي للاستذكار».

