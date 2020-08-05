300 مليون يورو من بنكي أفريكسيمبنك والاستثمار الاوروبي لدعم إفريقيا في مواجهة كورونا

اعلن كل من بنكي الاستيراد والتصدير الافريقي "افريكسيمبنك"، والاستثمار الاوروبي عن تقديم تمويل بقيمة 300 مليون يورو لدول القارة الافريقية، لدعمها في مواجهة آثار كوفيد19.

وبحسب بيان من البنك الإفريقي تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم، فإن التمويل سيتم استخدامه لتوفير تمويل يدعم توفر وظائف بشكل مستدام، واستيراد السلع الضرورية. وتقريبا سيتم استخدام ربع هذا المبلغ، أي ما يوازي 75 مليون يورو للتخفيف من آثار تغير المناخ، ومساندة القارة في توفير فرص تعافي.

ويعتبر حزمة التمويل الاولى بعد انتشار فيروس كورونا في دول جنوب الصحراء الافريقية من خلال مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم دول القارة السمراء الأكثر هشاشة وعرضة لتواجه احتياجاتها العاجلة في الرعاية الصحية، وتقديم حزم تمويل تقاوم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا دعم جهود البناء للمستقبل. وتصل قيمة المبادرة إلى 6.7 مليار يورو.

والدعم الذي سيقدم لدول جنوب الصحراء سيكون من خلال جزئين. الاول وتصل قيمته إلى 200 مليون يورو، وتوزع على الانشطة التي لها علاقة باستثمارات التجارة، خاصة التي تدعم المستوردين لسلع يحتاجها مقاومة وباء كورونا.

وإدراكا للحاجة للدعم، خصص البنكان ال100 مليون يورو المتبقية لمزيد من الدعم.

وهذا المزيج من التمويل الحالي والاضافي، يعني ان أفريكسيمبنك في وضع يؤهله للتنشيط الفوري لتقديم التمويل للدعم.

وأثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات الإفريقية سلبا بطريقة غير مسبوقة.

وانعكست على عملية التصنيع التي أثرت بدورها على سلاسل الإمدادات.