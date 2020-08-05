منسق حزب النجادة اللبناني: على الدول التغاضي عن الظروف السياسية والنظر لنا إنسانيا

منسق حزب النجادة اللبناني: مرفأ بيروت أساس اقتصاد لبنان بنسبة 60%

قال عدنان الحكيم، المنسق العام لحزب النجادة اللبناني، إن إن لبنان تمر بضائقة اقتصادية كبيرة جدًا، معقبًا: « على الدول الصديقة أن تتغاضى عن الظروف السياسية وتنظر إلى لبنان بناحية إنسانية».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مرفأ بيروت «بوابة الشرق الحيوية» لجميع المناطق المجاورة، مردفًا: «3200 حمولة شهرية من المواد الغذائية تأتي إلى مرفأ بيروت».

وأشار إلى ضرورة إعادة بناء مرفأ بيروت بالكامل حتى لا تتأذى لبنان والدول المحيطة، مناشدًا الدول الصديقة بالمساهمة في إعادة إعماره، باعتباره أساس اقتصاد لبنان بنسبة 60%.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.