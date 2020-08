نتفليكس تتفوق على عروض هوليوود بخريطة أعمال مثيرة لصيف أغسطس

أزاحت شبكة نتفليكس العالمية الستار عن خريطة أعمالها لهذا الصيف، المقرر عرضها خلال شهر أغسطس 2020، والتي تضم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الجديدة، إلى جانب العديد من المواسم الأخيرة لبعضها، وذلك بعد أن سحبت عدة أفلام ومسلسلات وأعلنت عن بثها لأفلام عرض أول ضمن برامجها الشهرية؛ لتعويض استمرار غياب السينمات وجذب الجمهور للشاشة الصغيرة، وخاصة بعد تخوف البعض من الإقبال على دور العرض السينمائي بالرغم من فتحها تدريجياً.

وفي ظل فترة الانتعاش التي تعيشها المنصة الترفيهية، نتفليكس، خلال الوقت الحالي، وخاصة بعد تفوقها على سوق صناعة السينما والتلفاز؛ تستمر المعاناة داخل دور العرض السينمائية في هوليوود، بعد فقدان مستواها الفني وتكبدها للخسائر المادية الفادحة وقلة الإيرادات؛ نتيجة لتأجيل طرح أفلامها ذات الميزانيات الضخمة إلى نهاية العام أو إرجائها إلى العام المُقبل.

حيث تسببت جائحة فيروس كورونا العالمية في إغلاق دور العرض السينمائية فترة لا تقل عن 6 أشهر؛ مما اضطر صُناع السينما في هوليوود للجوء إلى طرح نخبة كبيرة من الأفلام منخفضة المستوى والإنتاج الفني؛ ظناً منهم أن تلك الحصيلة من الأفلام بمثابة مقبلات وطُعم للمشاهد، الذي يتطلع إلى الخروج سريعاً إلى دور السينما التي عاد معظمها إلى الحياة الطبيعية من جديد، وخاصة مع إعادة فتح بعضها مؤخراً.

ولكن كان نصيب الأسد لشبكة نتفليكس بعد أن حصدت أرباح هائلة، وأصبحت منصة البث الإلكتروني الأولى عالمياً؛ نتيجة إقبال العديد من المواطنين على المحتوى الترفيهي المثير والشيق الذي تقدمه لهم على مدار الشهر، ويتضمن عروضها الأصلية وكل ما هو جديد في عالم السينما؛ وذلك ضمن خطتها الحالية التي نجحت عن طريقها في تسلية المواطنين أثناء فترة العزل المنزلي، وتطبيق الدول للحجر الصحي خوفاً من تفشي وباء كورونا.

*وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأفلام والمسلسلات ضمن خريطة "نتفليكس" لشهر أغسطس:

*فيلم "You've Got Mail"

أعدت نتفليكس مفاجأة لمحبيها في كل مكان؛ بعرض الفيلم الرومانسي الشهير "لديك بريد – You 've Got Mail" عبر منصتها الرقمية في الأول من شهر أغسطس الجاري، وهو من إخراج وتأليف نورا إيفرون، وبطولة كل من النجم العالمي توم هانكس والنجمة ميج ريان.

جرى إنتاج الفيلم عام 1998، ولاقى نجاحا كبيراً حينها وترشح لجائزة "جولدن جلوب"، كما تخطت أرباحه حاجز الـ 250 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة إنتاجه 65 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة "كاثلين" بائعة الكتب البسيطة المُثقفة، و "جو ندان" منافسها التجاري لمحل الكتب الخاص بها، الذي ورثته عن أمها، حيث يتبادلان الرسائل والأحاديث عبر شبكة الإنترنت دون أن يدرى كلا منهما عن هوية الأخر، حتى يقعا في الحب ويتغاضيا عن مشاحناتهم بسبب بريدهما الإلكتروني.



*مسلسل "The Rain"

يُعرض الموسم الثالث من مسلسل الدراما والتشويق "المطر – The Rain"، في السادس من أغسطس، وهو المسلسل الدنماركي الشهير من إنتاج عام 2018، الذي تدور أحداثه حول فيروس وحشي حملته الأمطار وتسبب في هلاك معظم سكان الدول الإسكندنافية، وبعد مرور ستة أعوام من تفشي الفيروس يخرج الشقيقان الدانماركيان "راسموس" و"سيمون" من مخبأهما؛ سعياً في إنقاذ البشرية.

وينضم الشقيقان بعد ذلك إلى مجموعة من الناجين الشباب، وينطلقون معاً في مهمة مليئة بالخطر؛ بحثاً عن الأمان وعن العلامات الدالة على وجود حياة.

المسلسل من تأليف جانيك تاي موسهولت، وكريستيان بوتاليفو، واسبين تفت جاكوبسن، والبطولة لكل من ألبا أوجست، لوكاس لينجارد تونسين، ميكيل بوي فولسجارد، لوكاس لوكين، سوني ليندبرج، كلارا روساجر، ناتالي مادوينيو، إيفين أحمد.



*مسلسل "High Seas"

يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل الغموض الإسباني "سفينة برمودا – High Seas"، في السابع من أغسطس، وهو المسلسل الذي أصدرته نتفليكس في مايو عام 2019، من تأليف رامون كامبوس، وخيما ر. نيرا، وبطولة كل من إلوي أثورين، بطلة المسلسل الإسباني الشهير "Grand Hotel"، إيفانا باكيرو، جون كورتاجارينا، إليهاندرا أونييفا، ماركو بيجوسي، دانيال لوند، ناتاليا رودريجيز، إجناسيو مونتيس، بيفونيا فارجاس، كريستينا بلازاس.

قصة المسلسل تدور في حقبة الأربعينيات حول شقيقتان تكتشفان أسراراً عائلية مُربكة، بعد حدوث سلسلة متتالية من الوفيات الغامضة على متن سفينة "باربارا دي براجانزا"، المُتجهة من إسبانيا إلى البرازيل.

يتألف الموسم الجديد من مسلسل "سفينة برمودا" من ست حلقات، يُعرض خلالها شخصيات مؤامرات وأسرار جديدة، ويحدث تغير كبير في شخصية الشقيقتان "فيلانويفا"، وذلك بعد عام ونصف من لم شملهما في الأرجنتين أثناء رحلة على متن سفينة "باربارا دي براجانزا"، التي تأخذهم من "بوينس آيرس" إلى "فيراكروز".



*فيلم "Project Power"

ينطلق عرض فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Project Power"، على شبكة نتفليكس، في 14 من أغسطس، وهو فيلم نتفليكس المُنتظر؛ حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو الترويجي له على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

الفيلم من إخراج هنري جوست، وإرييل شولمان، وتأليف ماتسون توملين، وبطولة كل من النجم جيمي فوكس، الحائز على جائزة الأوسكار، جوزيف جوردون-ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريجو سانتورو، كورتني فانس، إيمي لانديكر، ماشين جان كيلي، ألين مالدونالدو.

وتدور أحداث الفيلم حول وجود "حبة غامضة" في شوارع "نيو أورلينز"؛ تتسبب في انتشار الجرائم في المدينة بصورة مُخيفة؛ لوجود قوى خارقة مؤقتة فيها تجعل كل من يتناولها مميز عن غيره، وتكمن القصة في صعوبة توقع الأعراض التي تحدث للشخص الذي يُجربها.

وعلى هامش تلك القضية، يتعاون شُرطي محلّي وجُندي سابق للبحث وراء مصدر هذا القرص الخطير، ويلجأ أحدهم لتجربة هذا القرص الغامض؛ سعياً وراء تعقب المسؤولين وإيقافهم للحد من انتشاره.



*مسلسل "Lucifer"

يعود مسلسل الدراما والجريمة "Lucifer"، بموسمه الخامس، في 21 من أغسطس، ويُعد من أنجح أعمال نتفليكس الأصلية التي لاقت شهرة واسعة، وينتظر مُحبيه طرحه بشغف كبير، حيث بلغ عدد مشاهدات الفيديو الترويجي له على يوتيوب نحو 10 ملايين مشاهدة.

المسلسل من إخراج لين وايزمان، وتأليف توم كابينوس، وبطولة كل من توم إليس، لورين جيرمان، كيفن أليخاندرو، دي بي وودسايد، ليزلي آن براندت، آيمي غارسيا، سكارليت إستيفيز، راشيل هاريس، إنبار لافي.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص المصورة "رجل الرمال – Sand Man"، التي ابتكرها كل من نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبرج، وأصبح فيما بعد الشخصية الرئيسية لسلسلة القصص المصورة " Lucifer DC Comics"، من تأليف مايك كاري.

وتدور أحداث المسلسل حول الشيطان "لوسيفر مورنينج ستار"، الذي يهجر مملكة الجحيم ويذهب إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث ينجذب إلى سحرها ويفتتح ناديه الليلي الخاص، ثم يتورط في تفاصيل قضية قتل مع محققة الجرائم، كلوي ديكر، وعلى إثرها يصبح مستشاراً لدى شرطة لوس أنجلوس، وفي نهاية المطاف يقع أحدهما في حب الآخر.