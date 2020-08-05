رامي عياش يكشف حالة زوجته بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت

طمأن الفنان اللبناني رامي عياش، متابعيه على الحالة الصحية لزوجته داليدا، التي أصيبت جراء انفجار بيروت، أمس الثلاثاء.

وكتب عياش، عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إنشاالله منوفيكم".

وأوضح: "جروحها توزعت بين جبينها وأنفها وإيديها وإرجيها. ولكن الحمدالله على كل شي. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

وتابع في تغريدة أخرى: "‏مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها. الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا. بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلاص".

وأصيبت داليدا زوجة ⁧‫الفنان اللبناني رامي عياش‬⁩ أثناء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس، حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العلاج بالمستشفى وحالتها مستقرة الآن.