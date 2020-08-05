المحكمة الدولية بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري

الأكثر قراءة
النيابة العامة تصدر بيان حول مصرع عروس في شهر العسل بالدقهلية
رئيس جامعة القاهرة: تمكنا من تحديد البصمة الوراثية لفيروس كورونا في مصر
اليوم.. القطاع الحكومي يعمل بكامل طاقته.. ودراسة عمل المنتزهات والحدائق بطاقة 50%
ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 أغسطس الجاري، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.