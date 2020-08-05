 المحكمة الدولية بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2020 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المحكمة الدولية بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 6:39 م

أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 أغسطس الجاري، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك