المحكمة الدولية بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري

أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 أغسطس الجاري، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.