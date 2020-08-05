ثاني الثانوية العامة للمكفوفين بالغربية لـ«الشروق»: ممارسة الرياضة ساعدت على تفوقي

أعرب الطالب محمد محمد الجمال بمعهد النور للمكفوفين بطنطا، عن سعادته البالغة لحصوله على المركز الثانى فى الثانوية للعامة على مستوى محافظة الغربية بمجموع ٣٦٠ درجة.

وقال الطالب محمد الجمال ابن مدينة المحلة لـ"الشروق"، إنه لم يتوقع حصوله على المركز الثانى فى الثانوية العامة للمكفوفين وعلم بالنتيجة من أحد أصدقائه حينها بكى من الصدمة، وظل يردد "الحمد لله"، لافتا إلى أنه كان حصل على المركز الأول فى المرحلة الابتدائية والمركز الثالث فى المرحلة الإعدادية، كما حصل على شهادات تقدير من مدرسيه.

وتابع أنه بالإضافة إلى تفوقه الدراسى شارك مع المنتخب القومى لرفع الأثقال وحصل على المركز الثانى فى بطولة الناشئين التابعة للأتحاد المصرى الرياضيات للمكفوفين وتم تكريمه بالسابق من محافظ الغربية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة لم تكن عائقا أمامه للتفوق، بل ساهمت فى تنظيم وقته للوصول إلى هدفه وهو التفوق فى الجانبين.

وأوضح الطالب الثانى على الغربية، أن أسرته رفضت وجود الإنترنت حفاظا على تركيزه فى المذاكرة، ولم يخطط للالتحاق بكلية معينة لكونه يرى مستقل أفضل فى الرياضة، مؤكدا أن أكثر ما يحزنه هو تجاهل المسئولين بصورة عامة للمكفوفين لمطالبهم، مناشدا محافظ الغربية بالاهتمام بالمجال الرياضى الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة والاستماع لمشاكلهم.

ومن جانبه هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، وهى: المركز الأول للطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل المركز الأول مكرر علمى علوم بمجموع 410 إدارة السنطة التعليمية، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 إدارة بسيون التعليمية، والطالب عبد العاطي سلطان عطية عيسي رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة كفر الزيات التعليمية.

وقدم محافظ الغربية التهنئته لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الحهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى بر الأمان.