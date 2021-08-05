البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وفي يونيو الماضي، ثبت ايضًا اللجنة الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3% مقابل 4.9% في مايو الماضي، رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ«الشروق»، أن يقوم البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، مرجحين أن يستمر «المركزي» فى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

وخفض المركزي الفائدة 4% خلال 2020.

وقالت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الاساية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ قد تزيد او تنقص ٢٪.