وكيل دفاع النواب: جماعة الإخوان أساس كل شيء مخذل للوطن

نفى اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وجود دولة في العالم واجهت تحديات كما واجهت مصر، وخاصة في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف المصري، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الإخوان كانوا يحلمون بالعودة إلى مصر بالتنسيق مع الجماعات التي صنعوها كـ«داعش» و«أنصار بيت المقدس»، منوهًا إلى أنهم «راهنوا على منطقة سيناء وبدأوا توجيه ضربات مؤثرة إليها».

ونوه إلى أن «الضربات التي وجهتها التنظيمات الإرهابية إلى سيناء راح ضحيتها شهداء من الجيش والشرطة؛ ظنًا منهم أنهم سيقوضون عمل الأجهزة المعنية»، مؤكدًا أن «وعي الشعب المصري وجهود الأجهزة المختلفة أجهضت كل مخططاتهم».

وأشار وكيل دفاع النواب إلى أن «جماعة الإخوان أساس كل شيء مخذل للوطن»، قائلًا إنها نجحت باقتدار خلال فترة التسعينيات وأوائل الألفينات في خداع الشعب المصري.

وذكر أن «الإخوان» استطاعوا تقويض كل أنواع المواجهة، خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن إرادة الله ووعي الشعب خلال ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة «المعجزة» لمواجهة هذا الإرهاب.