 محمد هنيدي: «الإنس والنمس» تجرية جديدة تضاهي الأفلام الأجنبية - بوابة الشروق
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محمد هنيدي: «الإنس والنمس» تجرية جديدة تضاهي الأفلام الأجنبية

الإنس والنمس
الإنس والنمس
أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:52 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:52 ص

 قال الفنان محمد هنيدي، إن فيلمه الجديد "الإنس والنمس" يعد تجربة سينمائية جديدة، تضاهي الأفلام الأجنبية.
وأضاف هنيدي، عقب العرض الخاص للفيلم مساء اليوم الأربعاء، "نقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة تضاهي الأفلام الأجنبية بمستوي متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة".
وتابع هنيدي "أراهن على نجاح الفيلم وبقوة، لأن العمل مكتمل الأركان ، وتوفرت له كل مقومات النجاح".
فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.
وتدور الأحداث حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

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