 الجزائر تمدد حظر التجول في 37 محافظة لكبح انتشار المتحور دلتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تمدد حظر التجول في 37 محافظة لكبح انتشار المتحور دلتا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:09 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:09 ص

قرر الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، تمديد حظر التجوال في 37 محافظة، اعتبارا من غد الخميس، لمدة 10 أيام، ضمن خطة الحكومة لكبح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا خاصة المتحور دلتا.

وقالت الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن بن عبد الرحمن، قرر تمديد تدابير إجراءات تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تنص على تمديد مواقيت حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا من اليوم التالي.

كما تمس هذه التدابير تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع المحافظات المعنية بحظر التجوال الجزئي، إلى جانب تعليق نشاط النقل ما بين المحافظات، خلال أيام العطلة الأسبوعية أيضا.

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