قال أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد، إنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 23-27، صباح اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي لأولمبياد طوكيو 2020.

صرح الأحمر عبر قناة بي إن سبورتس "نشعر بخيبة أمل لأن مستوانا كان في تصاعد منذ بداية البطولة، وتفوقنا على منتخبات أوروبية كبيرة، أنا حزين جدا، لكن التأهل لهذه المرحلة في الأولمبياد يعد إنجازا في حد ذاته".

وبرر قائد كتيبة اليد الخسارة أمام الديوك قائلا "أهدرنا عدة فرص، ولم يحالفنا التوفيق، كما أن الحارس الفرنسي مستواه عال جدا، كلها عوامل زادت من صعوبة اللقاء".

وأتم أحمد الأحمر تصريحاته "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الميدالية البرونزية، ونشعر بالحزن، لأننا كنا نرى أنفسنا في مكانة أفضل، ونثق في قدراتنا، ولكن مفيش نصيب ونتمنى ألا نخسر كل شيء".