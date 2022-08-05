الفصائل الفلسطينية: سنرد على العدوان الإسرائيلي بالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، اليوم الجمعة، أن رد المقاومة على العدوان الإسرائيلي قادم بالطريقة التي تحددها قيادتها، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم.



وقالت الغرفة في بيان:" لقد بدأ عدونا الجبان عدواناً يستهدف فلسطين كل فلسطين، انطلاقاً من باحات المسجد الأقصى مروراً بجنين، واليوم يغتال قائداً وطنياً كبيراً وثلة من المجاهدين والمدنيين في عدوانٍ على شعبنا"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وأضافت: "إننا إذ ننعى الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري والشهداء الآخرين، فإننا نحمّل الاحتلال المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان".



وأكدت الغرفة أن الاحتلال بفعله هذا يخطئ التقدير، مشددة على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".



وتابع البيان: "نعلن أن الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".



واستشهد 8 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.