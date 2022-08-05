الجبهة الشعبية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على عدوانه على قطاع غزة وعن تداعيات جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.



ودعت الجبهة إلى الوحدة أمام هذا العدوان، داعية كافة الأذرع العسكرية المقاومة بالرد وعدم تبرير مخطط الاستهداف أو الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.



كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام ) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.