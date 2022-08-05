استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 44 في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8 مواطنين بينهم طفلة (5 سنوات)، وإصابة 44 بجروح مختلفة في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية"وفا".



كما أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة.