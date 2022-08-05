 موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها  - بوابة الشروق
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موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها 

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 8:59 م

أكد أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أنه على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها.

وقال بيلوسوف، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الوطنية، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، ويجب على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".

ومن جانبه أكد ممثل الصين في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن الولايات المتحدة تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة.


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