صواريخ المقاومة الفلسطينية تنتطلق نحو مستوطنات غزة وتصيب منزلا في عسقلان

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أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات كثيفة من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة وعسقلان حيث أصابت الصواريخ منزلا بها.

واستهدفت صواريخ فصائل المقاومة مستوطنات غلاف غزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

وتحاول القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة فيما تدوي صفارات الإنذار في لاخيش ونير عام وأسدود وعسقلان إلى جانب مستوطنات الغلاف.

وبحسب أنباء أولية فإن صواريخ المقاومة أصابت منزلاً في عسقلان إصابة مباشرة فيما لم تتضح حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت به.

ويأتي رد المقاومة بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي جانتس توعد فيه "بتدفيع من يحاول تعطيل حياة الإسرائيلين ثمناً غالياً".